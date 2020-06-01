كوريا الشمالية تفتح مدارسها فى أوائل يونيو

تعتزم كوريا الشمالية فتح المدارس في جميع أنحاء البلاد على مراحل ابتداءً من أوائل هذا الشهر، حسبما أفادت إذاعة جوسون المركزية الكورية الشمالية، اليوم الإثنين، مما يشير إلى أن المخاوف بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد قد تراجعت فيها.وكان من المفترض أن تبدأ المدارس في كوريا الشمالية فصلًا دراسيًا جديدًا في أوائل أبريل، ولكن تم تمديد العطلة بشكل متكرر وسط جائحة الفيروس، على الرغم من السماح لبعض الكليات والمدارس الثانوية بالفتح في منتصف أبريل.وبحسب الإذاعة الكورية الشمالية، "تم تطبيق الإجراءات الوقائية بطريقة تبدأ فيها المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية فصولها الدراسية ودور الحضانة ورياض الأطفال التي يمكن أن تستأنف عملياتها بداية شهر يونيو".وأضافت: "طُلب من سلطات التعليم توفير موازين الحرارة ومطهرات اليد في كل بوابة للمدارس والفصول الدراسية والمكاتب، في حين نصح الموظفون في المدارس ودور الحضانة بالالتزام بمبادئ مكافحة الفيروسات".وأشارت الإذاعة إلى أن الشمال سيضع أيضًا أولوية قصوى لإجراء الاختبارات على الأطفال في دور الحضانة ورياض الأطفال وتأمين المطهر اللازم للمباني.وزعمت كوريا الشمالية أنها خالية من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولكنها اتخذت تدابير صارمة وسريعة نسبيًا لمكافحة الفيروس منذ آواخر يناير لإغلاق حدودها وتشديد الحجر الصحي وإغلاق المدارس في جميع أنحاء البلاد.وقد يشير أحدث تقرير إعلامي حول استئناف المدارس إلى أن المخاوف بشأن الفيروس قد خفت مؤخرًا في كوريا الشمالية أو قد تهدف إلى إبراز ثقة بيونج يانح في احتواء الفيروس.