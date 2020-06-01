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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع مؤشر مديرى مشتريات قطاع التصنيع باليابان

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:41 ص
قطاع التصنيع
قطاع التصنيع
وكالات
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أظهر تقرير اقتصادي نُشر، اليوم الإثنين، استمرار الأداء الاقتصادي لقطاع التصنيع في اليابان، خلال مايو الماضي ولكن بوتيرة أسرع.

وبحسب تقرير بنك "جيبون"، تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان، خلال الشهر الماضي إلى 38.4 نقطة، مقابل 41.9 نقطة خلال أبريل الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وسجل المؤشر الفرعي لإنتاج القطاع تراجعًا حادًا بسبب استمرار الاضطراب الناتج عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما تراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى أقل مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009.

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