سكان باريس يستمتعون بالشمس مع إعادة فتح الحدائق

أعادت السلطات الفرنسية فتح المتنزهات والحدائق في باريس، للمرة الأولى منذ شهور، بعد أن تم تخفيف إجراءات الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وتوافد الكثير من المواطنين، مع إعادة فتح الحدائق، للاستمتاع بالشمس والاستمتاع بأول نزهة في الصيف.وعلى الرغم من تخفيف قواعد الإغلاق، لكن بعض القواعد لا تزال قائمة، حيث يجب على الناس مراقبة التباعد الاجتماعي، كما أنه لا يمكن أن تتجاوز التجمعات 10 أشخاص، ويوصى بأقنعة الوجه، ومن المقرر أن تفتح المقاهي والمطاعم في جميع أنحاء فرنسا اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.