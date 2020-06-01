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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الشروق» تطرح الطبعة الـ16 من رواية «بين القصرين»

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:15 ص
رواية بين القصرين
رواية بين القصرين
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طرحت دار الشروق الطبعة الـ16 من رواية "بين القصرين" لنجيب محفوظ، والتي صدرت لأول مرة عام 1956.

والرواية هي الجزء الأول من ثلاثية محفوظ الشهيرة "بين القصرين - قصر الشوق - السكرية".

وتحكي الرواية قصة أسرة من الطبقة الوسطى، تعيش في حي شعبي من أحياء القاهرة في فترة ما قبل وأثناء ثورة 1919، يحكمها أب متزمت ذو شخصية قوية هو السيد أحمد عبد الجواد، وعائلته المكونة من زوجته أمينة وابنه البكر ياسين وابنيه فهمي وكمال، إضافة إلى ابنتيه خديجة وعائشة.

وتحولت الرواية إلى فيلم في الستينيات لعب بطولته يحيى شاهين وآمال زايد ومن إخراج حسن الإمام، كما تحولت إلى مسلسل تليفزيوني عام 1987 من بطولة محمود مرسي وهدى سلطان.

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