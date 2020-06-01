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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن من موقع الاحتجاجات: دعونا نحول ألمنا إلى غاية

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:26 ص
جو بايدن
جو بايدن
وكالات
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زار نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، موقع التظاهرات في ولاية ديلاوير الأمريكية، احتجاجًا على مقتل مواطن من ذوي البشرة السمراء، على يد شرطي في ولاية مينيسوتا.

وحسبما افادت وكالة انباء " فرنس برس"، في ختام زيارته إلى مدينة ويلمينجتون، قال بايدن، المرشح للرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي،: "نحن شعب يعاني من الألم، لكن علينا ألا نسمح لهذا الألم بتدميرنا.. نحن شعب غاضب، لكن لا يمكننا أن نسمح لغضبنا هذا بأن يبتلعنا.. نحن أمة مستنزفة، لكننا لن نسمح لاستنزافنا بالتغلب علينا".

وتابع: "السبيل الوحيد لتحمل هذا الألم هو تحويله إلى غاية. وأنا كرئيس سأساعد على خوض هذا الحوار، والأهم من ذلك أنني سأسمع، كما فعلت اليوم وأنا أزور مكان الاحتجاجات الليلية في ويلمينجتون".

وفرضت سلطات 40 مدينة في الولايات المتحدة حظر التجوال لاحتواء الاحتجاجات العارمة التي بدأت بعد مقتل جورج فلويد، الأمريكي من أصول إفريقية، على يد رجال أمن في ولاية مينيسوتا.

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