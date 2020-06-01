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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تخفيف قيود كورونا فى موسكو مع تراجع عدد الإصابات

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:18 ص
كورونا فى موسكو
كورونا فى موسكو
وكالات
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سمحت سلطات العاصمة الروسية موسكو، اليوم الإثنين، لسكان المدينة بالخروج للتنزه، للمرة الأولى منذ تسعة أسابيع، وذلك في تخفيف جزئي لإجراءات العزل العام المشددة بعد تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

ويقول مسئولون إن السلطات ستسمح للسكان بالخروج ثلاث مرات أسبوعيا في أيام يجري تحديدها بناء على عناوين المنازل، وستسمح السلطات أيضا بإعادة فتح مراكز التسوق ومعظم المتنزهات اعتبارًا من اليوم.

وتسجل روسيا آلاف الإصابات يوميا، بينما تحتل موسكو قائمة المناطق الأشد تضررا بالوباء، لكن معدل العدوى تراجع بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة.

وأعلنت موسكو، أمس الأحد، تسجيل 2595 إصابة جديدة، انخفاضا من نحو ستة آلاف إصابة في ذروة التفشي.

وتجاوز مجمل الإصابات بالفيروس في روسيا 400 ألف حالة وهي ثالث أكبر حصيلة بالعالم.

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