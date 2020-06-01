ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا فى ألمانيا إلى 181815

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 333 ليبلغ العدد الإجمالي 181815 حالة.كما أظهرت إحصاءات المعهد أن، عدد الوفيات المسجلة ارتفع بواقع 11 ليصل العدد الإجمالي إلى 8511 وفاة.يشار إلى أن، فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.