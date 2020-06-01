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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اشتباكات عنيفة وعمليات «كر وفر» فى محيط البيت الأبيض

الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:17 ص
اشتباكات عنيفة
اشتباكات عنيفة
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اندلعت مصادمات في محيط البيت الأبيض، في وقت متأخر مساء أمس الأحد، حيث استخدمت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع، وسط عمليات كر وفر بين الشرطة والمحتجين.

وتجددت التظاهرات في مختلف الولايات الأمريكية، الأحد، فيما تزايد عدد المحتجين أمام البيت الأبيض، مقر الرئيس الأمريكي، وسط مواجهات مع قوات الأمن.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين، مع اندلاع اشتباكات عنيفة في العاصمة الأمريكية خلال ليلة سادسة من التظاهرات التي تعم أنحاء البلاد.

و دعا دونالد ترامب إلى مزيد من "القوة والنظام" بمواجهة المتظاهرين في تغريدة على "تويتر"، بينما كانت قوات الأمن تستخدم قنابل صوتية لتفريق المتظاهرين.

وأعلن فرض حظر للتجول، أمس الأحد، في واشنطن، بعد خروج التظاهرات الجديدة قرب البيت الأبيض، حسب ما أعلن رئيس بلدية العاصمة موريل باوزر، غداة ليلة شهدت أعمال شغب في مدن أميركية عدة.

وكتب "باوزر" على "تويتر"، أن حظر التجوّل سيكون ساري المفعول بدءًا من الساعة "23:00 الأحد حتّى الساعة 06:00 الإثنين"، مضيفًا أنه أمر بنشر الحرس الوطني في المدينة، لدعم الشرطة.

وتجمع مئات الأشخاص مساء الأحد أمام البيت الأبيض الذي وضع تحت حراسة مشددة، وألقى بعض المتظاهرين بزجاجات ماء باتجاه الشرطة.

وفي اليوم السابق، كانت واشنطن على غرار مدن أخرى في البلد، مسرح توترات ومشاهد غضب.

وكان مقتل الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد، بأيدي رجال في ولاية مينيسوتا، سببًا في احتجاجات عنيفة بولايات أمريكية عدة، أجبرت قوّات الحرس الوطني على التدخل.

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