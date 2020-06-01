حريق هائل فى شارع الجمهورية باحدائق المعادى

اندلع حريق هائل حريق بشارع الجمهورية من حسن الإمام في منطقة حدائق المعادي، وظهرت دخان كثيف غطى المنطقة بالكامل وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق.تلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، إخطاراً من قوات الحماية المدنية يُفيد بنشوب حريق هائل بشارع الجمهورية من حسن الإمام بمنطقة حدائق المعادي.على الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، للسيطرة، ومنع امتداده، للعقارات المجاورة.