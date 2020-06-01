رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

استقرار أسعار الدولار اليوم الإثنين 1 - 6 - 2020

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:54 ص
أسعار الدولار
أسعار الدولار
وسام عطية
طباعة
رصدت "الدستور" استقرار أسعار الدولار، لليوم الثامن على التوالي في البنوك المصرية، اليوم الإثنين 1 - 6 - 2020.

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة.

وفي إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيرتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

سعر الدولار اليوم الإثنين 1 - 6 - 2020 في البنوك:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وصل سعر شراء الدولار في البنك المركزي المصري لـ15.81 جنيه، و15.91 جنيه للبيع.

بنك مصر

وصل إلى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع بنفس السعر السابق.

بنك عودة

15.81 جنيه للشراء - 15.91 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

15.76 جنيه للشراء - 15.86 جنيه للبيع.

بنك الإسكان والتعمير

15.81 جنيه للشراء - 15.91 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

15.87 جنيه للشراء - 15.77 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

15.79 جنيه للشراء - 15.89 جنيه للبيع.

بنك البركة

15.77 جنيه للشراء - 15.87 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB

15.81 جنيه للشراء - 15.91 جنيه للبيع.

بنك HSBC

15.81 جنيه شراء - 15.91 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي

15.81 جنيه للشراء - 15.91 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول

15.81 جنيه للشراء - 15.91 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

15.81 جنيه للشراء - 15.91 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

15.77 جنيه للشراء - 15.87 جنيه للبيع.

الجدير بالذكر أن سعر الدولار يتحدد وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض من الدولار وتراجع الطلب عليه انخفض سعره، كما تستعد الأسواق التجارية العالمية منها والمحلية في الرجوع بشكل تدريجي للعمل بشكلها الطبيعي وتعود الحياة الطبيعية كما كانت في سابق عهدها.

يأتي ذلك وفقا للبيانات التي تعلن عنها الدولة المصرية بشكل دوري والتي تتماشي مع الكثير من الدول من التعايش مع هذا الوباء - فيروس كورونا المستجد - وفقا لبيانات الصحة العالمية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الوزراء»: إعادة فتح المقاهي والمطاعم اقتربت بشدة

مستشار الرئيس للصحة يوضح أسباب زيادة إصابات كورونا

«النقل» تعلن تعديل مواعيد مترو الأنفاق لتناسب قرار حظر التجوال

أول تعليق من زوج شقيقة محمد رمضان عقب أنباء القبض عليه

الصور

image description

المواطنون ملتزمون بالكمامات في المناطق الريفية

image description

التزام المواطنين بالكمامات يظهر بوضوح فى الشوارع والمواصلات

image description

المواطنون ملتزمون بارتداء الكمامة في المترو (صور)

image description

جنازة الفنان الراحل حسن حسني

image description

التزام المواطنين بارتداء الكمامة في القطارات

الأكثر قراءة

القبض على زوج شقيقة محمد رمضان فى واقعة حفل الزفاف

«الوزراء»: إعادة فتح المقاهي والمطاعم اقتربت بشدة

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

مواعيد جديدة لحظر التجوال بداية من اليوم

إنفوجراف

image description

«الصحة» توضح أفضل طريقة لتطهير الكمامة القماش

image description

فى اليوم العالمى للامتناع عن التدخين.. أرقام تهمك (إنفوجراف)

image description

كيفية تحميل واستخدام «تطبيق صحة مصر» (انفوجراف)

image description

5 إصابات بفيروس كورونا بين نواب البرلمان (إنفوجراف)

أيام زمان

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

بسبب "بنت بديعة".. سميرة أحمد تصرخ: "أنا مش أخت الرسول"

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

عمر الشريف يحكي عن العرافة التي تنبأت له بالعالمية

نجم الساعة

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

الصحة

«البق» يمنح البشرية أملًا في تطوير لقاح كورونا

دراسة تكشف فائدة القهوة فى معالجة اضطرابات الهضم

الكنديون يعانون من تدهور صحتهم العقلية بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي

تحالف «كورونا» و«التبغ» يدمر صحة الإنسان

منوعات

الكويت تطلق قناة «خلك بالبيت» للتوعية بمواجهة كورونا

وفاة الفنان كريستو المشهور بـ«تغليف المبانى» عن 84 عامًا

تونس تلغى مهرجان قرطاج الدولى لهذا العام بسبب كورونا

«بيت جميل أونلاين» يقدم ورش عمل مجانية في الحرف والفنون التراثية

مقالات الرأي
ماجد حبته
أحزاب الإرهابيين وشوارعهم
عمرو خالد
«رب اشرح لى صدرى».. دعاء كل من ضاقت به نفسه
د. منى حلمى
زمن ارتداء الأقنعة.. والكمامات والنوم فى زجاجات المطهرات
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
المزيد

الثقافة

الأردنية للأفلام تعرض «أفراح صغيرة» أون لاين.. الليلة

«حكايات أولاد الأرض» جديد هيئة الكتاب ضمن «الثقافة بين إيديك»

«الشروق» تطرح الطبعة الـ16 من رواية «بين القصرين»

سيد ضيف الله يكتب عن مسرح سعدالله ونوس فى «الثقافة الجديدة»