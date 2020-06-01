استقرار أسعار الدولار اليوم الإثنين 1 - 6 - 2020
الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:54 ص
وسام عطيةطباعة
رصدت "الدستور" استقرار أسعار الدولار، لليوم الثامن على التوالي في البنوك المصرية، اليوم الإثنين 1 - 6 - 2020.
ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة.
وفي إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيرتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.
سعر الدولار اليوم الإثنين 1 - 6 - 2020 في البنوك:
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
وصل سعر شراء الدولار في البنك المركزي المصري لـ15.81 جنيه، و15.91 جنيه للبيع.
بنك مصر
وصل إلى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع بنفس السعر السابق.
بنك عودة
15.81 جنيه للشراء - 15.91 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
15.76 جنيه للشراء - 15.86 جنيه للبيع.
بنك الإسكان والتعمير
15.81 جنيه للشراء - 15.91 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس
15.87 جنيه للشراء - 15.77 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
15.79 جنيه للشراء - 15.89 جنيه للبيع.
بنك البركة
15.77 جنيه للشراء - 15.87 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي CIB
15.81 جنيه للشراء - 15.91 جنيه للبيع.
بنك HSBC
15.81 جنيه شراء - 15.91 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي
15.81 جنيه للشراء - 15.91 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول
15.81 جنيه للشراء - 15.91 جنيه للبيع.
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
15.81 جنيه للشراء - 15.91 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي
15.77 جنيه للشراء - 15.87 جنيه للبيع.
الجدير بالذكر أن سعر الدولار يتحدد وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض من الدولار وتراجع الطلب عليه انخفض سعره، كما تستعد الأسواق التجارية العالمية منها والمحلية في الرجوع بشكل تدريجي للعمل بشكلها الطبيعي وتعود الحياة الطبيعية كما كانت في سابق عهدها.
يأتي ذلك وفقا للبيانات التي تعلن عنها الدولة المصرية بشكل دوري والتي تتماشي مع الكثير من الدول من التعايش مع هذا الوباء - فيروس كورونا المستجد - وفقا لبيانات الصحة العالمية.
ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة.
وفي إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيرتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.
سعر الدولار اليوم الإثنين 1 - 6 - 2020 في البنوك:
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
وصل سعر شراء الدولار في البنك المركزي المصري لـ15.81 جنيه، و15.91 جنيه للبيع.
بنك مصر
وصل إلى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع بنفس السعر السابق.
بنك عودة
15.81 جنيه للشراء - 15.91 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
15.76 جنيه للشراء - 15.86 جنيه للبيع.
بنك الإسكان والتعمير
15.81 جنيه للشراء - 15.91 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس
15.87 جنيه للشراء - 15.77 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
15.79 جنيه للشراء - 15.89 جنيه للبيع.
بنك البركة
15.77 جنيه للشراء - 15.87 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي CIB
15.81 جنيه للشراء - 15.91 جنيه للبيع.
بنك HSBC
15.81 جنيه شراء - 15.91 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي
15.81 جنيه للشراء - 15.91 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول
15.81 جنيه للشراء - 15.91 جنيه للبيع.
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
15.81 جنيه للشراء - 15.91 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي
15.77 جنيه للشراء - 15.87 جنيه للبيع.
الجدير بالذكر أن سعر الدولار يتحدد وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض من الدولار وتراجع الطلب عليه انخفض سعره، كما تستعد الأسواق التجارية العالمية منها والمحلية في الرجوع بشكل تدريجي للعمل بشكلها الطبيعي وتعود الحياة الطبيعية كما كانت في سابق عهدها.
يأتي ذلك وفقا للبيانات التي تعلن عنها الدولة المصرية بشكل دوري والتي تتماشي مع الكثير من الدول من التعايش مع هذا الوباء - فيروس كورونا المستجد - وفقا لبيانات الصحة العالمية.