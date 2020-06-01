استقرار أسعار الدولار اليوم الإثنين 1 - 6 - 2020

سعر الدولار اليوم الإثنين 1 - 6 - 2020 في البنوك:



بنك مصر



بنك عودة



بنك الإسكندرية



بنك الإسكان والتعمير



بنك قناة السويس



البنك الأهلي المصري



بنك البركة



البنك التجاري الدولي CIB



بنك HSBC



البنك العربي الأفريقي



بنك كريدي أجريكول



البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)



مصرف أبو ظبي الإسلامي



رصدت "الدستور" استقرار أسعار الدولار، لليوم الثامن على التوالي في البنوك المصرية، اليوم الإثنين 1 - 6 - 2020.ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة.وفي إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيرتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.سعر الدولار مقابل الجنيه المصريوصل سعر شراء الدولار في البنك المركزي المصري لـ15.81 جنيه، و15.91 جنيه للبيع.وصل إلى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع بنفس السعر السابق.15.81 جنيه للشراء - 15.91 جنيه للبيع.15.76 جنيه للشراء - 15.86 جنيه للبيع.15.81 جنيه للشراء - 15.91 جنيه للبيع.15.87 جنيه للشراء - 15.77 جنيه للبيع.15.79 جنيه للشراء - 15.89 جنيه للبيع.15.77 جنيه للشراء - 15.87 جنيه للبيع.15.81 جنيه للشراء - 15.91 جنيه للبيع.15.81 جنيه شراء - 15.91 جنيه للبيع.15.81 جنيه للشراء - 15.91 جنيه للبيع.15.81 جنيه للشراء - 15.91 جنيه للبيع.15.81 جنيه للشراء - 15.91 جنيه للبيع.15.77 جنيه للشراء - 15.87 جنيه للبيع.الجدير بالذكر أن سعر الدولار يتحدد وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض من الدولار وتراجع الطلب عليه انخفض سعره، كما تستعد الأسواق التجارية العالمية منها والمحلية في الرجوع بشكل تدريجي للعمل بشكلها الطبيعي وتعود الحياة الطبيعية كما كانت في سابق عهدها.يأتي ذلك وفقا للبيانات التي تعلن عنها الدولة المصرية بشكل دوري والتي تتماشي مع الكثير من الدول من التعايش مع هذا الوباء - فيروس كورونا المستجد - وفقا لبيانات الصحة العالمية.