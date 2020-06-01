تحسن نشاط قطاع التصنيع فى الصين خلال مايو

أظهر تقرير اقتصادي نُشر، اليوم الإثنين، تحسن الأداء الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين، خلال مايو الحالي.وبحسب تقرير مؤسسة "كايشين" للإعلام والمعلومات، ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الماضي إلى 50.7 نقطة.وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماضي إلى 49.6 نقطة، مقابل 49.4 نقطة خلال أبريل الماضي.وسجل المؤشر الفرعي لناتج القطاع أكبر ارتفاع شهري له منذ يناير 2011، وفي الوقت نفسه استمر الأداء الضعيف لمؤشر المبيعات بسبب الطلب الخارجي الضعيف، رغم استقرار سلاسل التوريدات في الصين بعد فترة اضطراب خلال الشهور الأولى من العام الحالي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.