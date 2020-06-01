الصين تسجل ارتفاعًا جديدًا فى أعداد إصابات كورونا

سجلت الصين 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يعتبر ارتفاعا هو الأعلى منذ 11 مايو، مقارنة بإصابتين في اليوم السابق.وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، في بيان لها، إن جميع الحالات الجديدة مستوردة تشمل مسافرين من الخارج، كما سجل البر الرئيسي للصين 16 إصابة جديدة بدون أعراض مقارنة بحالتين في اليوم السابق.ويبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة حتى الأحد 83017 إصابة، وبقيت حصيلة الوفيات عند 4634 حالة وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.