أسعار العملات فى البنوك المصرية اليوم الإثنين 1 - 6 - 2020

أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم:



بنك مصر



بنك الإسكان والتعمير



بنك الإسكندرية



أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري



بنك قناة السويس



أسعار العملات في بنك كريدى أجريكول



أسعار العملات بالبنك المركزي



رصدت «الدستور» استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية على الأكثر تداولًا في البنوك المصرية الخاصة والحكومية لليوم الثامن على التوالي، وذلك في ظل التغيرات الاقتصادية حول العالم.ونقدم لمتابعين «الدستور» تقريرًا عن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنية المصري، اليوم الإثنين 1 - 6 - 2020:شراء - بيعالدولار الأمريكي 15.79 - 15.89يورو 17.18- 17.41جنيه إسترليني 19.20- 19.44دينار كويتي 49.88 - 51.44ريـال سعودي 4.12 - 4.23درهم إماراتي 4.27 - 4.32شراء - بيعالدولار الأمريكي 15.81- 15.91اليورو 17.23- 17.55الجنيه الإسترليني 19.19- 19.53الدينار الكويتي 50.17- 51.58الريال السعودي 4.08- 4.23درهم إماراتي 4.20- 4.36شراء - بيعالدولار الأمريكي 15.76 - 15.86اليورو 17.23- 17.46الجنيه الإسترليني 19.23- 19.47الدينار الكويتي 50.91 - 51.17الريال السعودي 4.12 - 4.22درهم إماراتي 4.23- 4.31شراء- بيعالدولار الأمريكي 15.79 - 15.89يورو 17.19- 17.41جنيه إسترليني 19.20- 19.44دينار كويتي 49.76 - 51.33ريـال سعودي 4.12 - 4.33درهم إماراتي 4.27 - 4.32شراء - بيعدينار كويتي 58.18 - 58.50درهم إماراتي 4.77 - 4.81الدولار الأمريكى 15.81 - 15.91ريـال سعودي 4.11 - 4.23جنية إسترليني 19.26– 19.48اليورو 17.31- 17.50شراء - بيعدينار كويتي 51.62 - 52.29الدولار الأمريكى 15.81 - 15.37ريال سعودي 4.19 - 4.24جنيه إسترليني 19.26 - 19.48اليورو 17.31 - 17.48أقرء أيضا أسعار الريال السعودي اليوم الإثنين 1 - 6 - 2020.تعرف على سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 1 - 6 - 2020.شراء - بيعالدولار الأمريكى 15.79 - 15.92اليورو 17.33 - 17.47جنيه إسترليني 19.33- 19.49ريال سعودي 4.20- 4.24دينار كويتي 51.11 - 51.61درهم إماراتي 4.30 - 4.33