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رئيس التحرير التنفيذي
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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات فى البنوك المصرية اليوم الإثنين 1 - 6 - 2020

الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:03 ص
أسعار العملات
أسعار العملات
وسام عطية
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رصدت «الدستور» استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية على الأكثر تداولًا في البنوك المصرية الخاصة والحكومية لليوم الثامن على التوالي، وذلك في ظل التغيرات الاقتصادية حول العالم.

ونقدم لمتابعين «الدستور» تقريرًا عن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنية المصري، اليوم الإثنين 1 - 6 - 2020:

أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم:

بنك مصر
شراء - بيع

الدولار الأمريكي 15.79 - 15.89
يورو 17.18- 17.41
جنيه إسترليني 19.20- 19.44
دينار كويتي 49.88 - 51.44
ريـال سعودي 4.12 - 4.23
درهم إماراتي 4.27 - 4.32

بنك الإسكان والتعمير
شراء - بيع

الدولار الأمريكي 15.81- 15.91
اليورو 17.23- 17.55
الجنيه الإسترليني 19.19- 19.53
الدينار الكويتي 50.17- 51.58
الريال السعودي 4.08- 4.23
درهم إماراتي 4.20- 4.36

بنك الإسكندرية
شراء - بيع

الدولار الأمريكي 15.76 - 15.86
اليورو 17.23- 17.46
الجنيه الإسترليني 19.23- 19.47
الدينار الكويتي 50.91 - 51.17
الريال السعودي 4.12 - 4.22
درهم إماراتي 4.23- 4.31

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري
شراء- بيع

الدولار الأمريكي 15.79 - 15.89
يورو 17.19- 17.41
جنيه إسترليني 19.20- 19.44
دينار كويتي 49.76 - 51.33
ريـال سعودي 4.12 - 4.33
درهم إماراتي 4.27 - 4.32

بنك قناة السويس
شراء - بيع

دينار كويتي 58.18 - 58.50
درهم إماراتي 4.77 - 4.81
الدولار الأمريكى 15.81 - 15.91
ريـال سعودي 4.11 - 4.23
جنية إسترليني 19.26– 19.48
اليورو 17.31- 17.50

أسعار العملات في بنك كريدى أجريكول
شراء - بيع

دينار كويتي 51.62 - 52.29
الدولار الأمريكى 15.81 - 15.37
ريال سعودي 4.19 - 4.24
جنيه إسترليني 19.26 - 19.48
اليورو 17.31 - 17.48

أقرء أيضا أسعار الريال السعودي اليوم الإثنين 1 - 6 - 2020.
تعرف على سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 1 - 6 - 2020.

أسعار العملات بالبنك المركزي
شراء - بيع

الدولار الأمريكى 15.79 - 15.92
اليورو 17.33 - 17.47
جنيه إسترليني 19.33- 19.49
ريال سعودي 4.20- 4.24
دينار كويتي 51.11 - 51.61
درهم إماراتي 4.30 - 4.33

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