هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

في حوار معه لمجلة الموعد عام 1998، تحدث النجم الراحل أحمد زكي عن مشاريعه وأحلامه السينمائية الكبرى التي ينوي تجسيدها على الشاشة..قال أحمد زكي:" عرضت على التلفزيون المصري مشروعًا يتعلق بتجسيد شخصيات وطنية ليكون أرشيفًا تاريخيًا لأجيالنا القادمة، ليعرفوا ماذا قدم هؤلاء لوطنهم، فقد كان لدي حلم أن أقدم فيلم "ناصر "وقدمته بالفعل، والآن أحلم بان أقدم شخصيات "عرابي" و"سعد زغلول"و "عبد العاطي" صائد الدبابات عام 1973، و"عم محمد" ورفاقه الذين قتلوا قائد كتيبة إنجليزي في بورسعيد عام 1956.وتابع زكي، وهناك شخصيات مثل "يوسف علي" رجل الصاعقة عام 1967، والذي قدم الخطة ونفذها مع جنوده وقبل أن يدخل مخبأه بخطوة أردته رصاصة بجوار قلبه، وسارع قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بكتابة السطر الأخير في الخطة حتى تنفذ ولو كان ثمنها عمره.وواصل:" أمجاد عظيمة وانجازات رائعة كانت لابد لو أراد لها الله أن تخرج إلى النور أن يكون منفذًا منها الآن على الأقل ثلاثة أعمال، بل إنني كنت أنوي بعد هذا أن أقدم إنجازات قادة ووطنيين عرب مثل "شكري القوتلي" في سوريا، و"رياض الصلح" في لبنان، وغيرهما، ولكن للأسف ما عرقل المشروع هو صعوبة إيجاد من يكتبون هذه الأعمال، إضافة للتمويل، فمن الصعب أن تقوم جهة واحدة بالتمويل وكلما لاحت فرصة سأشير إلى كل هؤلاء العظماء بالبنان عن طريق عمل فني.