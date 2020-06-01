عمر الشريف يحكي عن العرافة التي تنبأت له بالعالمية

توقعت عرافة يونانية أن يصبح عمر الشريف فنانًا عالميًا مشهورًا في العالم كله.الفنان عمر الشريف حكى عن هذه العرافة لمجلة آخر ساعة 1978، وذكر أنه ذهب لعرافة يونانية شهيرة كانت تسكن في محافظة الإسكندرية عام 1944، فتنبأت أنه سيعيش خارج مصر، وأنه سيكون فنانًا مشهورًا في العالم كله.تصادفت نبوءة هذه العرافة اليونانية مع ما وصل إليه الفنان عمر الشريف من شهرة عالمية، حيث بدأ في أوائل الستينات نجاحاته المتلاحقة، من خلال فيلم "لورانس العرب" مع المخرج العالمي دافيد لين، ثم قدم "جنكيز خان"، وشارك مع أنتوني كوين في فيلم "انظر الحصان الشاحب"، ثم فيلمه الشهير "دكتور زيفاجو" مع دافيد لين أيضًا، ليحصل على جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثل، ورشح للأوسكار عن الفيلم.