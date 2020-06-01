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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عمدة واشنطن تطالب ترامب بالكف عن إثارة الانقسام

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:47 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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دعت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، موريل باوسر، الرئيس دونالد ترامب، إلى الكف عن نشر تغريدات تثير الانقسام وتذكر العنصريين بماضي البلاد.

وقالت موريل باوسر، في مقابلة مع قناة "NBC" الأمريكية، ردًا على تعليقات ترامب: "على الرئيس مسؤولية المساعدة في تهدئة الأمة".

وأضافت: "يمكنه أن يبدأ بعدم إرسال تغريدات مثيرة للانقسام تهدف إلى التذكير بالماضي العنصري في بلادنا".

وتابعت قائلة: "ما أود سماعه من الرئيس هو القيادة.. وأود أن أسمع عناية واهتمام حقيقيين لمجتمعاتنا وأين نحن مع العلاقات العرقية في الولايات المتحدة".

وفي الوقت نفسه، أشارت عمدة العاصمة الأمريكية، خلال المقابلة، إلى أن دستور الولايات المتحدة يعطي الحق للمتظاهرين بالتعبير عن رأيهم لكن لا يعطيهم الحق بتدمير المدينة، وذلك بعد أن شهدت العاصمة احتجاجات حاشدة وأعمال تخريب ونهب لليوم الثاني على التوالي ليل السبت.

وأكدت "باوسر" أن المدينة تعمل على تنظيف الأضرار الناجمة عن الاحتجاجات وتعمل مع قوى الأمن على التأكد من أن يسود الهدوء في المدينة.

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