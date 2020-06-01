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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أكثر من مليون إصابة بكورونا فى أمريكا اللاتينية والكاريبى

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:45 ص
إصابة بكورونا
إصابة بكورونا
وكالات
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تجاوزت الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ المليون حالة في أميركا اللاتينيّة والكاريبي، وقد سُجّل نصفها في البرازيل، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسميّة.

ومنذ بداية الوباء، سُجّل رسميًّا ما مجموعه 1،016،828 إصابة بكوفيد-19 في أميركا اللاتينيّة ومنطقة البحر الكاريبي، بينها 514،849 حالة في البرازيل.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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