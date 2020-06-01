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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قرويون يشتبكون مع الشرطة اليونانية بسبب مخيم للاجئين

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:23 ص
مظاهرات
مظاهرات
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نظّم عشرات من سكّان قرية على مقربة من أثينا مظاهرات احتجاجًا منهم على مخيّم يضمّ مئات من طالبي اللجوء في المنطقة.

وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيّل للدموع على المتظاهرين بعدما أغلقوا الطريق بالقرب من بلدة مالاكاسا، على بعد 38 كيلومترًا شمال العاصمة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

وذكرت تقارير، أن الاشتباكات أسفرت عن إصابات في صفوف عناصر الشرطة والمحتجين.

وقال المسؤول المحلّي يورجوس ياسيماكيس: "كان احتجاجًا سلميًا لكننا تعرضنا للضرب".

وصرح مصدر بالشرطة لوكالة الأنباء الرسمية، أنّ ستّة شرطيّين تعرّضوا للإصابة.

وتمّت توسعة مخيّم مالاكاسا بسرعة في مارس لإيواء مئات طالبي اللجوء الوافدين إلى البلاد بتشجيع من تركيا المجاورة.

وفي أبريل، فرضت السُلطات إغلاق المخيّم بعدما أثبتت الاختبارات إصابة مهاجر أفغانيّ بفيروس "كوفيد-19" لكنّ رئيس البلديّة قال إنّ العديد من سكّان المخيّم خرقوا تدابير الإغلاق وكانوا يتجوّلون بحرّية.

وأوضح: "في نهاية الأسبوع الماضي، صعدوا إلى الجبل وأشعلوا النيران، وكان علينا أن نصعد ونخمدها".

وتستضيف اليونان حوالي 120 ألف طالب لجوء وفقًا للأمم المتحدة، بينهم أكثر من 32 ألفًا في مخيّمات مكتظّة وغير صحّية في الجزر.

وتضغط المجتمعات المحلّية في الجزر على الحكومة منذ أشهر لنقل طالبي اللجوء إلى البرّ اليوناني، حيث توجد أيضًا معارضة لوجودهم.

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