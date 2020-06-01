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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة مدير طوارئ مستشفى الإسماعيلية العام بكورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:21 ص
مستشفى الإسماعيلية
مستشفى الإسماعيلية العام
مصطفى دياب
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ظهرت قبل قليل نتائج تحاليل سلمى أبوعياد، مدير إداري الطوارئ في مستشفى الإسماعيلية العام، والتي أثبتت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وجارٍ نقلها لمستشفى عزل أبوخليفة المخصص لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت مصادر بمديرية الصحة أن "أبوعياد" أصيبت أثناء اختلاطها بأحد المصابين الذين تم تحويلهم من مستشفى الإسماعيلية العام إلى مستشفى أبوخليفة قبل أيام، حيث ارتفعت درجة حرارتها، وبدأت الشعور ببعض الأعراض، وعقبها أجريت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها.

وأوضحت المصادر أنه جارٍ فحص المخالطين لها، وإجراء كشف لهم للتأكد من عدم ظهور أي أعراض عليهم، وإجراء مسحة لهم حال ظهور أي أعراض.

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