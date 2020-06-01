القومى للإتصالات يصدر تقرير جديد لجودة المحمول.. اليوم

يصدر، اليوم الاثنين، الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات تقريره الشهري العاشر لجودة خدمات المحمول بعد الانتهاء من إجراء القياسات الخاصة بشبكات الاتصالات والتي تتم علي نحو ٢٤ الف كيلو متر لعدد ٨٠ مدينة وحي ونحو ٣٠ طريق علي مستوي الجمهورية.ويستهدف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، نشر تقرير عن مناطق تدني خدمات الصوت والانترنت المحمول والمكالمات أثناء الإتصال وفق خطة من الجهاز القومي للاتصالات لرفع كفاءة شبكات الإتصالات وتلبية احتياجات المواطنين.في هذا السياق علق الدكتور حمدي الليثي رئيس شعبة الإتصالات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات على ترقب صدور التقرير اليوم قائلًا إن "الشركات أصبحت تنتظر صدور هذه التقارير للتأكيد علي تفوقها والمنافسة القوية بين المشغلين لجذب العملاء نحو الشبكة الأقوى في التغطية".وأكد الليثي في تصريح لـ"الدستور" أن، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنشئت المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الإتصالات باستثمارات ٥٠ مليون جنيه وتم شراء الأجهزة والمعدات المطلوبة لعمل المركز بأعلى معايير الجودة العالمية وفق المواصفات المتعارف عليها دوليًا والذي أحدث طفرة في مجال قياسات الخدمة وتم إصدار ٩ تقارير دورية شهريًا.وأشار الليثي إلي أن، وزارة الاتصالات وضعت خطة لنشر خدمات الاتصالات بالمدن العمرانية الجديدة وإلزام الشركات العاملة بالسوق لحل مشاكل تدني الخدمات في المناطق كثيفة الإستخدام خاصة مع تضاعف حجم نقل البيانات بسبب تداعيات فيرس كورونا المستجد وزيادة أعداد المستخدمين لخدمات الانترنت.