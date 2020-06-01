رئيس «القاهرة الجديدة» يتفقد أعمال التطوير على «محور بن زايد»

أجرى المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينه القاهرة الجديدة، جولة تفقدية لأهم المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، والتي تشمل أعمال الطرق والمرافق بمنطقة الامتداد الشرقي على محور محمد بن زايد، بالإضافة إلى الطرق المتقاطعة عليه بمنطقة الامتداد الشرقى.وشدد "غنيم"، خلال جولته رفقة المهندس خالد رجب، نائب رئيس الجهاز للامتداد الشرقى وقطاع المرافق بالمدينة، على الشركات العاملة بالمشروع لاستكمال أعمال التطوير طبقًا للبرنامج الزمني وتسليمها في الوقت المحدد خلال نهاية عام 2020.وأكد رئيس الجهاز على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة العاملين، والوقاية من تفشي فيروس كورونا.