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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

برلمانى سابق يعلن إصابته بفيروس كورونا (صور)

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:04 ص
النائب أحمد السيد
النائب أحمد السيد عبدالقادر
عمرو الشامي
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أعلن أحمد السيد عبدالقادر، برلماني سابق عن دائرة دسوق بكفر الشيخ، اليوم الإثنين، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأنه في طريقه لمستشفى العزل ببلطيم، لتلقي العلاج اللازم.

وقال البرلماني السابق، عبر صفحته على موقع "فيس بوك": "الحمدلله تحليل كورونا إيجابي إن شاء الله في طريقي لمستشفى عزل بلطيم أرجو أن تدعوا لي".

وكانت محافظة كفر الشيخ، قد سجلت 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، السبت، بعد ثبوت إيجابية تحاليلهم، وسيجرى نقلهم إلى مستشفيات العزل الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وفي السياق ذاته، فقد أعلن الدكتور عمرو أبوسمرة، نقيب الأطباء في كفر الشيخ، نقل طبيب أصيب بفيروس كورونا، إلى مستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم، لتلقيه العلاج اللازم، بعد ثبوت نتيجة التحاليل إيجابية إصابته بفيروس كورونا.

وقال نقيب أطباء كفر الشيخ، إنه وفق البروتوكول المتبع من وزارة الصحة، نسقت النقابة مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، بشأن نقل الطبيب المصاب بفيروس كورونا، إلى مستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم، مثله كأي حالة أصيبت بنفس الفيروس.

وأضاف أبو سمرة، أنه وفق دور النقابة تجاه أبنائها، هناك متابعة على مدار الساعة لحالة الطبيب، كما هو متبع تجاه أي طبيب يتعرض لأي أزمة مرضية أو غيرها.

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