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مصر

«تموين البحيرة»: توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:44 ص
محصول القمح
محصول القمح
نرمين محمود الدهان
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أعلن المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، أنه تم استلام 2336.836 طن قمح حتي نهاية عمل يوم الأحد 31 مايو بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، ليكون إجمالي التوريد 304073.051 طن من الأقماح حتى صباح اليوم الإثنين 1 يونيو.

وأوضح أنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والجهات المختصة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مشيرًا إلى أنه جاري متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستكمال استقبال الأقماح من المزارعين، طبقًا لأسعار التوريد وفقًا لدرجة النظافة المحددة.

ولفت إلى أن أسعار التوريد تتمثل في٦٧٠ جنيهًا للإردب بدرجة ٢٢.٥ قيراط، و٦٨٥ جنيهًا للإردب بدرجة ٢٣ قيراط، و٧٠٠ جنيهًا للإردب بدرجة ٢٣.٥ قيراط، لجميع الأصناف المنتجة محليًا، على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عملية التوريد.

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