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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير التعليم يكشف موعد ظهور نتيجة أولى وثانية ثانوى

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:45 ص
وزير التعليم
وزير التعليم
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة نجحت في التعامل مع أكثر من 22 مليون طالب وطالبة وتقييمهم لنقلهم للصفوف الأعلى، وهو إنجاز هائل لدولة مثل مصر.

وكشف وزير التعليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن نتيجة امتحانات الصف الأول والصف الثاني الثانوي، ستظهر تفصيليا يوم السبت 6 يونيو، نتيجة مفصلة لكل طالب.

وأضاف: "تجربة الأبحاث لتقييم الطلبة ونقلهم للصفوف الأعلى تجربة رائعة".

وعن أزمة مصاريف المدارس الخاصة والدولية للعام القادم، قال وزير التعليم، إنه سيتم التعامل معها بعد الثانوية العامة، ويرجو من الجميع تفهم أننا في مرحلة العالم ما بعد كورونا، وعلى أولياء الأمور وأصحاب المدارس تفهم ذلك.

وبالنسبة للمدارس الحكومية، أوضح وزير التعليم أنه إذا بدأت الدراسة للعام الجديد ومازالت أزمة كورونا موجودة، سيتم تقليل نسب الحضور بحيث يحضر الثلث يومين في الأسبوع ويستكمل الدراسة أون لاين في البيت.

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