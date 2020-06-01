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مصطفى بكرى يوضح حقيقة إصابته وعائلته بكورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:41 ص
مصطفى بكرى
مصطفى بكرى
سناء إسماعيل
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رد النائب مصطفى بكرى، على ما تم تداوله حول إصابته وعائلته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، بعد إعلان إصابة عدد من أعضاء مجلس النواب بالفيروس.

وقال "بكري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على القناة "الأولى" المصرية، "أنا كنت مع أحمد قذاف الدم بتكلم معاه بشأن الأوضاع فى ليبيا، فوجئت بأن شقيقي محمود يخبرني بأن صفحات الإخوان نشروا خبر إصابتي بفيروس كورونا، وأخضع للحجر بالمنزل، فقلت له هذا غير صحيح".

وشدد على أن ترويج الجماعات الإرهابية لمثل هذه الشائعات تهدف إلى التغطية على إنجازات الدولة المصرية.

وأضاف أن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية مرضى بالكذب ونشر الشائعات وهدم الوطن، وتابع:"لابد أن نعلم أننا أمام مؤامرة تهدف إلى نشر الرعب بين المصريين، وتشوية كافة مؤسسات الدولة من أجل هدمها، دول مرضى بالأكاذيب وتزييف الحقائق، ليس لديهم وعي ولا فكر ولا منطق، هما لو عندهم وعي كانوا خسروا الشعب المصرى فى سنة".

وأكد النائب مصطفى بكرى، أنه عندما يكون الكذب من الإخوان بهذا الحجم، نعلم تمامًا مدى تلاعب هذه الجماعة بمشاعر المواطنين، وتعمدهم الدائم فى تشوية كل إنجاز تحققه الدولة من أجل النيل من الشعب ومؤسسات الدولة معًا.

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