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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نائب محافظ أسوان تكشف تفاصيل إصابتها بكورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:35 ص
الدكتورة غادة يحي
الدكتورة غادة يحي أبو زيد
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قالت الدكتورة غادة يحي أبو زيد نائب محافظ أسوان، إن أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ظهرت عليها قبل أسبوعين من الآن، مشيرا إلى أنها تناولت بعض العقاقير المخصصة لنزلات البرد فتحسنت صحتها.

وتابعت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "قمت بعزل نفسي في المنزل واتبعت الإجراءات الإحترازية ولم أخرج من البيت إلا بعد 10 أيام عندما تحسنت صحتي ولم أذهب إلا لشقيقي.. ولكن تفاجئت أن شقيقي يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة".

وأضافت، أنها قامت بعمل مسحة لها ولشقيقها خوفًا من أن تكون هى من نقلت العدوى له، وتابعت:"ولكن نتائج المسحة أكدت إصابتي بالفيروس وخلو شقيقي منه"، مشددة على أنها حصرت كافة المخالطين لها منذ أن ظهر عليها أعراض البرد، وقامت بعمل مسحات لهم، ولم يثبت إصابة أى منهم بكورونا.

وأشارت نائب محافظ أسوان، إلى ضرورة اتباع كافة الإجراءات الطبية، والاحترازية المعلن عنها من قبل وزارة الصحة، من أجل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن طاقم مكتب المحافظ في العزل المنزلي لمدة 14 يومًا، مشددة على أنه لم يظهر على أى منهم أية أعراض.

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