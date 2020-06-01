حظك اليوم.. برج الحمل الإثنين 1 يونيو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الحمل اليوم الإثنين الموافق 1 يونيو 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: يحذرك أحد الزملاء من التورط بمأزق أو بمشكلة، وبوسعك تحديد الأولويات التي تناسب تطلّعاتك.عاطفيًا: تتوصل إلى محاصرة كل المشكلات والتعويض عن الوقت الضائع والسيطرة على أمورك مجددًا، بعد فترة من التردد.صحيًا: الإرادة القوية التي تتمتع بها تساعدك على اتخاذ القرارات الصائبة على الصعيد الصحي.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.