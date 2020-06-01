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النائب عيد هيكل يوجه رسالة للمصريين بعد إصابته بكورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:30 ص
النائب البرلمانى
النائب البرلمانى عيد هيكل
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قال النائب البرلمانى عيد هيكل، إنه شعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، منذ يوم الأربعاء الماضي، ما دعاه إلى عمل آشعة مقطعية أظهرت أنه يعانى من التهاب رئوى.

وأضاف "هيكل"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة "الأولى" المصرية: "قمت بعمل مسحة وظهرت نتيجتها اليوم وتبين أننى مصاب بفيروس كورونا"، مؤكدًا أنه ليس عيبًا أن يصاب الإنسان بالفيروس.

وأكد أن الدولة المصرية تتعامل بعدالة كاملة مع كافة المواطنين فيما يخص مرضى الفيروس، وتابع: "أناشد الجميع ارتداء الكمامات واتباع التباعد الاجتماعى واتباع الإجراءات الاحترازية".

ولفت النائب البرلمانى، إلى أنه أجرى مسحات لكافة أفراد عائلته، وتبين عدم إصابتهم، لافتًا إلى أنه لا يعلم من أين تم نقل العدوى له.

وتابع: "المشكلة أنى لم أغلق المقرات الخدمية بتاعتى ورغم حرصى الشديد لا يمنع حذر من قدر، عملت أكبر حملة تعقيم على مستوى الجمهورية فى دائرتي".

ووجه النائب البرلمانى رسالة إلى المصريين قائلًا: "أقول للناس التزموا بتعليمات الدولة التى لم تدخر جهدًا أو مالًا فى سبيل المحافظة على حياة أى مواطن مصرى".

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