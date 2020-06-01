برلمانى يكشف سبب إعلانه عن إصابة 8 أفراد من أسرته بكورونا









ولفت النائب البرلماني، إلى أن كافة المصابين يتلقون العلاج بالمنزل، وبحكم عمله كطبيب يشرف عليهم ويتواصل معهم عبر الهاتف، وتابع:" برتوكول وزارة الصحة حقق معهم نتائج جيدة جدًا.. وعاوز أقول للقادرين أنت قادر تشترتي الأدوية فسيب الدواء لغير القادر.. لأن العبء المالي الذي تحملته الدولة في مواجهة فيروس كورونا يهز أي اقتصاد".



وختم النائب البرلماني، قائلًا:" بقول للمواطن المصري، متخفش ولا تفزع من الحملات المغرضة التي تشكك في الدولة والإجراءات التي تقوم بها من أجل حماية صحة المواطنين". وتابع: "الرسالة التانية هو أني عاوز أقول إن العزل المنزلي في غاية الأهمية طالما الحالة لا تستدعي المستشفى حتى لا يتم الضغط على المنظومة الصحية كون القطاع الصحي منهك وعليه ضغط شديد".ولفت النائب البرلماني، إلى أن كافة المصابين يتلقون العلاج بالمنزل، وبحكم عمله كطبيب يشرف عليهم ويتواصل معهم عبر الهاتف، وتابع:" برتوكول وزارة الصحة حقق معهم نتائج جيدة جدًا.. وعاوز أقول للقادرين أنت قادر تشترتي الأدوية فسيب الدواء لغير القادر.. لأن العبء المالي الذي تحملته الدولة في مواجهة فيروس كورونا يهز أي اقتصاد".وختم النائب البرلماني، قائلًا:" بقول للمواطن المصري، متخفش ولا تفزع من الحملات المغرضة التي تشكك في الدولة والإجراءات التي تقوم بها من أجل حماية صحة المواطنين".

قال النائب البرلمانى محمد الفيومى، إن الهدف من وراء إعلانه عن إصابة 8 من أفراد أسرته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، هو إرسال رسائل مهمة للمواطنين وابناء دائرته، متابعًا: "أولها إن الناس بتكون مصابة وتخاف تعلن عن هذا وهو أمر خطير لأنه بينشر المرض بين الناس، ثانيًا أن المرض ليس عيبًا أو عارًا للخوف من الكشف عنه".وأضاف "الفيومي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المصابين هم أبنائه وأزواجهم وأحفاده.