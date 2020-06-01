حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 1 يونيو 2020

الحمل:



الثور:



الجوزاء:



السرطان:



الأسد

العذراء

الميزان:



العقرب:



القوس

الجدي:



الدلو:



الحوت:



قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين 1 يونيو 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:مهنيًا: يحذرك أحد الزملاء من التورط بمأزق أو بمشكلة، وبوسعك تحديد الأولويات التي تناسب تطلّعاتك.عاطفيًا: تتوصل إلى محاصرة كل المشكلات والتعويض عن الوقت الضائع والسيطرة على أمورك مجددًا، بعد فترة من التردد.صحيًا: الإرادة القوية التي تتمتع بها تساعدك على اتخاذ القرارات الصائبة على الصعيد الصحي.مهنيًا: تتخلص من المشكلات والعقبات، ومن سلسلة متاعب وعراقيل سببت لك التوتر والضغط، ومنعتك من مواصلة سيرك بسلام.عاطفيًا: يفرض عليك الظرف تحفّظًا شديدًا في حياتك العاطفية، ويطلب منك إحاطة نفسك بالأمان والأشخاص المحبين.صحيًا: الظروف الصعبة تحتم عليك القيام بأكثر من وظيفة في اليوم، ما يرهق صحتك كثيرًا.مهنيًا: تنفرج السماء تحت تاثير المثلث الفلكي الهوائي لتظهر الحلول والتسويات، ولتبدأ الأعمال وحياتك الروتينية بالعودة إلى مسارها الطبيعي.عاطفيًا: تحاش التورط في قضية شائكة، تبدو في موقع مناسب، لكن حاول مراجعة حساباتك وإنهاء ما يزعجك.صحيًا: لا تعتمد على الحمية الغذائية فقط، بل يجب أن ترافقها الرياضة المكثفة للتخلص من السمنة.مهنيًا: لا تكن لجوجًا في بعض الأمور، ومن الأفضل التروي في مسائل دقيقة وشائكة قد تنعكس سلبًا عليك.عاطفيًا: لا تستسلم أمام ضغوط الشريك، فهو يحاول دفعك إلى الخضوع له وتنفيذ مطالبه بغية وضعك أمام الأمر الواقع لفرض سيطرته عليك.صحيًا: استسلم كليًا للرياضة بدل الاستسلام للخمول، فالأولى منافعها كبيرة، والثاني العكس تمامًا.مهنيًا:تكون الحيويّة في أوجها وتشعر بذبذبات إيجابية فتصبح علاقاتك الشخصية أكثر انسجامًا وتزدهر الشعبية.عاطفيًا: تغضب بسبب وضع تفقد السيطرة عليه، فلا ترم نفسك في متاهات مجهولة النتيجة لا تعرف كيف تخرج منها.صحيًا: لا تختلق الأعذار كلما عرض عليك القيام بنشاط رياضي وخصوصًا هذا اليوم.مهنيًا: وجود القمر في البيت الثاني بيت المال يجعل شؤونك المالية والمادية تسير بشكل حسن، وقد تقدّم عملًا ناجحًا، إبداعيًا أو جماليًا يدرّ عليك الربح.عاطفيًا: قد ترتبط بمن يشاركك مهنة واحدة أو يعمل معك وتمضيان معًا حياة رائعة خالية من المشكلات والهموم.صحيًا: تقرر منذ اليوم وضع حد لتكاسلك والبدء بممارسة الرياضة.مهنيًا: تعيش ظروفًا جميلة وداعمة من الزملاء ومع معظم من تختلط بهم في حياتك اليومية، وتحقق مكاسب تريح وضعك المادي.عاطفيًا: تزخر حياتك العاطفية بلقاءات مع أشخاص يقاسمونك أفكارك وهواياتك، لكنك تلتقي شخصًا يقاسمك الشعور العاطفي الذي تنظره منذ مدة طويلة.صحيًا: كن قوي العزيمة ولا تضعف أمام المغريات التي قد تؤذي صحتك.مهنيًا: تلغي مواعيد أو تضطر إلى تأجيل لقاء أو يتعثّر مشروع ما، فحافظ على هدوئك وكن مترويًا كي لا تعرّض نجاحك للخطر.عاطفيًا: ترتفع معنوياتك بعد الدعم الكبير من قبل الشريك للمضيّ في ما أنت مصمّم على تحقيقه لمصلحة الطرفين.صحيًا: تخوض مغامرة تعكّر وضعك الصحي بعض الشيء، لكنك سرعان ما تستعيد عافيتك.مهنيًا: يتناغم الجميع معك في بداية هذا الشهر لتوفير مناخ جيد في العمل، وبغية ترطيب الأجواء بعد المناكفات التي حصلت منذ مدة.عاطفيًا: لا تفوّت الفرصة للاستفادة من كل دقيقة هدوء وراحة لتعيشها مع الشريك، هو يحتاج إلى عطفك وحنانك، فلا تخيّبه.صحيًا: أكثر من شرب المياه بعد ممارسة الرياضة وحتى خلال ساعات النهار.مهنيًا: تجنّب أيّ فوضى وبلبلة في محيطك، وخفّف من الانتقادات قدر الإمكان ولا تعبّر عن رأيك بطريقة غير لائقة أمام أحد.عاطفيًا: طباعك السيئة تنفّر منك الحبيب والعائلة، ما بالك يا عزيزي، عد إلى رشدك واستدرك الأمور سريعًا.صحيًا: الحفاظ على رشاقتك مهم جداّ، لكن لا تحاول القيام بحمية مزاجية قاسية قد تكون نتائجها سلبية جدًا.مهنيًا: يبدأ الشهر مع يوم جيد جدًا وهوائي بامتياز يسلط عليك الأضواء بحيث تكون محط الاهتمام والاستقطاب في مجالك المهني، وتكون محظ ثقة الجميع.عاطفيًا: ما تقدم عليه اليوم يحفّزك جدًا ويجعل نجمك ساطعًا، قد يتحدّث عنك الناس على أثر ما تقدّمه من تضحيات تجاه الشريك.صحيًا: حاول ألا تفقد السيطرة على الأمور، وهذا يفيدك في المحافظة على وضعك الصحي.مهنيًا: يساندك الحظ في أول أيام الشهر، وقد تحقق ربحًا غير منتظر، ولو أنك تميل إلى الانسحاب للعمل خلف الستار تحاشيًا لأنظار الحساد.عاطفيًا: تحظى بلقاء بعض الأشخاص المميزين، وتواجه الكثير من الغيرة، وتحاول أن تتخطاها من دون أن تزعج الشريك.صحيًا: تعتقد أن كل ما تقوم به على الصعيد الرياضي غير مفيد، لكنك سرعان ما تغير رأيك.