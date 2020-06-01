«تموين الفيوم» تطالب التجار بالالتزام بالشروط الاحترازية

شدد المهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على جميع تجار التموين وجمعيتي الالتزام بالشروط الاحترازية، ولبس الكمامات والتباعد الاجتماعي بداية الشهر الجديد.ونبه وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على المواطنين بعدم التزاحم لصرف السلع التموينية، فالصرف طوال الشهر مع توافر جميع السلع.وتبدأ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وبقالي التموين ومشروع جمعيتي، اليوم الإثنين، صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو المقبل، لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالي التموين ومنافذ التوزيع، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات وهو 50 جنيهًا.