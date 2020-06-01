إيساف يعتذر لجمهوره بعد إحيائه حفل زفاف فى زمن كورونا

قال المطرب إيساف، إن الفيديو المتداول له وهو يغني في أحد الأفراح، يعود إلى صديق له وليس فرح أخذ مقابل مادي من أجل الغناء به.وأضاف "إيساف"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر الفضائية المصرية: "أنا كنت مدعو في فرح صاحب عمري، ودي ليلة العمر كان هناك فنانين كثر ولكن لا يوجد مطرب، وعندما تم تشغيل قمت للغناء له.. من فرحتي قمت حضنته وسلمت عليه لأن صديق عمري".وأضاف: "صديق عمري اتبع التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية في كتب كتابه، وكل المعازيم كانوا 40 فردا فقط ومن المستحيل أني أكون ضد قرارات الدولة وأعمل شئ من الهمجية.. أنا مش بقول أنى صح.. أنا بعتذر عن الأخطاء اللى صدرت مننا بحسن نية".ولفت "إيساف" إلى أن هناك العديد من الأفراح بهذا الشكل ولكن لم يوجه لها انتقاد مثل التي وجهت له في هذا اليوم، مشددًا على أنه لا يمكن أن يكون ضد قرارات الدولة.وتابع: "بعتذر لكل الناس اللى معجبشهم الصورة.. ولكن بأمانة الله كلنا كان معانا كمامات.. ربنا يحرص مصر وأهلها وأحنا غلطنا وسنتفادى ذلك في المستقبل".