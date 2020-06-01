سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 1-6-2020

سعر الريال السعودي اليوم



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الريال السعودى في بنك كريدي أجريكول



سعر الريال السعودي اليوم



يقدم لكم "الدستور" اليوم الإثنين 1-6-2020، التقرير اليومي الخاص بأسعار تداول الريال السعودي في الأسواق المالية، وذلك حسبما أفادت البنوك العاملة المصرية، حيث يشهد استقرار أمام الجنيه المصري بعد أن سجل 4.13 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بالبنك المركزي المصري.سجل سعر الريال السعودي اليوم بالبنك المركزي المصري 4.13 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.ووصل سعر الريال في البنك الأهلي المصري إلى 4.12 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.وحقق في بنك مصر سعر 4.12 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.وفي البنك العربي الأفريقي الدولي جاء سعره 4.8 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.ووصل سعر الريال في البنك التجاري الدولي الي 4.12 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.واستقر سعر الشراء في بنك الأسكان والتعمير علي 4.8 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.ويتم التداول في بنك البركة بسعر4.10 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع.واستقر سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي على 4.8 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع.وحقق سعر الصرف في بنك المصرف المتحد استقرارًا بسعر 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.وجاء سعرالريال في بنك الإسكندرية 4.13 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.ويمثل سعر التداول في بنك بلوم استقرارًا من خلال 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.وحققت الأسعار في بنك كريدي أجريكول 4.15 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.ويأتي الريال السعودي كعمله رسمية خاصة بالمملكة العربية السعودية، حيث يتم تغطيته بالذهب كما أنه قابل للتحويل إلى العملات الأجنبية من خلال فئتين عملات معدنية نقدية وعملات ورقية.