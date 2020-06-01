سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 1-6-2020
الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:16 ص
منة سالمطباعة
يقدم لكم "الدستور" اليوم الإثنين 1-6-2020، التقرير اليومي الخاص بأسعار تداول الريال السعودي في الأسواق المالية، وذلك حسبما أفادت البنوك العاملة المصرية، حيث يشهد استقرار أمام الجنيه المصري بعد أن سجل 4.13 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بالبنك المركزي المصري.
سعر الريال السعودي اليوم
البنك المركزي المصري
سجل سعر الريال السعودي اليوم بالبنك المركزي المصري 4.13 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
ووصل سعر الريال في البنك الأهلي المصري إلى 4.12 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.
بنك مصر
وحقق في بنك مصر سعر 4.12 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي
وفي البنك العربي الأفريقي الدولي جاء سعره 4.8 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي cib
ووصل سعر الريال في البنك التجاري الدولي الي 4.12 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان
واستقر سعر الشراء في بنك الأسكان والتعمير علي 4.8 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
بنك البركة
ويتم التداول في بنك البركة بسعر4.10 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي
واستقر سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي على 4.8 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحد
وحقق سعر الصرف في بنك المصرف المتحد استقرارًا بسعر 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
وجاء سعرالريال في بنك الإسكندرية 4.13 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.
بنك بلوم
ويمثل سعر التداول في بنك بلوم استقرارًا من خلال 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
الريال السعودى في بنك كريدي أجريكول
وحققت الأسعار في بنك كريدي أجريكول 4.15 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم
ويأتي الريال السعودي كعمله رسمية خاصة بالمملكة العربية السعودية، حيث يتم تغطيته بالذهب كما أنه قابل للتحويل إلى العملات الأجنبية من خلال فئتين عملات معدنية نقدية وعملات ورقية.
سعر الريال السعودي اليوم
البنك المركزي المصري
سجل سعر الريال السعودي اليوم بالبنك المركزي المصري 4.13 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
ووصل سعر الريال في البنك الأهلي المصري إلى 4.12 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.
بنك مصر
وحقق في بنك مصر سعر 4.12 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي
وفي البنك العربي الأفريقي الدولي جاء سعره 4.8 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي cib
ووصل سعر الريال في البنك التجاري الدولي الي 4.12 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان
واستقر سعر الشراء في بنك الأسكان والتعمير علي 4.8 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
بنك البركة
ويتم التداول في بنك البركة بسعر4.10 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي
واستقر سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي على 4.8 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحد
وحقق سعر الصرف في بنك المصرف المتحد استقرارًا بسعر 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
وجاء سعرالريال في بنك الإسكندرية 4.13 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.
بنك بلوم
ويمثل سعر التداول في بنك بلوم استقرارًا من خلال 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
الريال السعودى في بنك كريدي أجريكول
وحققت الأسعار في بنك كريدي أجريكول 4.15 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم
ويأتي الريال السعودي كعمله رسمية خاصة بالمملكة العربية السعودية، حيث يتم تغطيته بالذهب كما أنه قابل للتحويل إلى العملات الأجنبية من خلال فئتين عملات معدنية نقدية وعملات ورقية.