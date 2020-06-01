رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تونس تلغى مهرجان قرطاج الدولى لهذا العام بسبب كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:19 ص
مهرجان قرطاج الدولى
مهرجان قرطاج الدولى
وكالات
طباعة
قرّرت تونس إلغاء دورة 2020 من مهرجان قرطاج الدولي، على أن تُستأنف النشاطات الثقافيّة في البلاد تدريجيًّا بسبب فيروس كورونا المستجدّ.

وأوضحت وزارة الشؤون الثقافيّة التونسيّة، أنّه في ضوء "تداعيات هذه الأزمة (جائحة كوفيد-19)، تمّ تأجيل مهرجان قرطاج الدولي والمهرجان الدولي بالحمامات إلى العام 2021"، مشيرةً إلى "عودة مختلف الأنشطة بالنسبة للجمعيّات الثقافيّة ومتعهّدي الحفلات والفضاءات الثقافيّة العموميّة والخاصّة بالتدرّج".

ودأبت تونس، على تنظيم مهرجان قرطاج بين شهري يوليو وأغسطس من كلّ سنة، منذ نشأته قبل 56 عامًا.

ودأب المسرح الروماني الأثري في قرطاج، في الضاحية الشماليّة للعاصمة تونس، على احتضان نشاطات المهرجان التي تشمل عروضًا تونسيّة وعربيّة وأجنبيّة وإفريقيّة متنوّعة تتضمّن غناءً ورقصًا.

ويتّسع المسرح الأثري لنحو تسعة آلاف متفرّج.

ويُتوقّع أن، تستأنف النشاطات في الفضاءات الثقافيّة المغلقة "اعتبارًا من 15 يونيو، على أن لا يتجاوز عدد الحضور 30 شخصًا كحدّ أقصى" و"التظاهرات الكُبرى والمهرجانات في الفضاءات المفتوحة بداية من منتصف يوليو بطاقة استيعاب لا تتجاوز الألف شخص"، بحسب ما أوضح المصدر نفسه.

وتؤكّد وزارة الثقافة أنّ، القرارات تخضع لتطوّر الوضع الصحّي في البلاد التي بدأت مطلع مايو بالتخفيف التدريجيّ لإجراءات الإغلاق التامّ السارية منذ مارس الماضي.

وتؤكّد السلطات التونسيّة أنّها تمكّنت من كبح انتشار وباء كوفيد-19 في البلاد التي سجّلت 48 وفاة من ضمن 1076 إصابة معلنة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من زوج شقيقة محمد رمضان عقب أنباء القبض عليه

أحمد موسى لـ محمد رمضان: «إزاي تعمل فرح بدون كمامات؟»

إصابة مذيعة اكسترانيوز آية عبدالرحمن بكورونا

مواعيد جديدة لحظر التجوال بداية من اليوم

الصور

image description

المواطنون ملتزمون بالكمامات في المناطق الريفية

image description

التزام المواطنين بالكمامات يظهر بوضوح فى الشوارع والمواصلات

image description

المواطنون ملتزمون بارتداء الكمامة في المترو (صور)

image description

جنازة الفنان الراحل حسن حسني

image description

التزام المواطنين بارتداء الكمامة في القطارات

الأكثر قراءة

القبض على زوج شقيقة محمد رمضان فى واقعة حفل الزفاف

«الوزراء»: إعادة فتح المقاهي والمطاعم اقتربت بشدة

مواعيد جديدة لحظر التجوال بداية من اليوم

رئيس الوزراء يُصدر قرارًا بتعديل مواعيد حظر التجوال

إنفوجراف

image description

«الصحة» توضح أفضل طريقة لتطهير الكمامة القماش

image description

فى اليوم العالمى للامتناع عن التدخين.. أرقام تهمك (إنفوجراف)

image description

كيفية تحميل واستخدام «تطبيق صحة مصر» (انفوجراف)

image description

5 إصابات بفيروس كورونا بين نواب البرلمان (إنفوجراف)

أيام زمان

قصة الخطابات المجهولة بين رئيس فرنسا «ميتران» ونجيب محفوظ

محمود المليجي.. طالب صباحًا نشال ظهرًا والأستاذ رآه في القيود ولم يضمنه

فايزة أحمد.. شيخ ضرير علمها العزف وغنت تحت تهديد بالقتل

«العائلة».. المسلسل الوحيد الذي تابعه مفتي الجمهورية الأسبق في رمضان

نجم الساعة

محمود المليجي.. طالب صباحًا نشال ظهرًا والأستاذ رآه في القيود ولم يضمنه

الصحة

«البق» يمنح البشرية أملًا في تطوير لقاح كورونا

دراسة تكشف فائدة القهوة فى معالجة اضطرابات الهضم

الكنديون يعانون من تدهور صحتهم العقلية بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي

تحالف «كورونا» و«التبغ» يدمر صحة الإنسان

منوعات

وفاة الفنان كريستو المشهور بـ«تغليف المبانى» عن 84 عامًا

تونس تلغى مهرجان قرطاج الدولى لهذا العام بسبب كورونا

«بيت جميل أونلاين» يقدم ورش عمل مجانية في الحرف والفنون التراثية

الأرجنتين تدرس دعم شركة الطيران الحكومية بـ 880 مليون دولار

مقالات الرأي
ماجد حبته
أحزاب الإرهابيين وشوارعهم
عمرو خالد
«رب اشرح لى صدرى».. دعاء كل من ضاقت به نفسه
د. منى حلمى
زمن ارتداء الأقنعة.. والكمامات والنوم فى زجاجات المطهرات
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
المزيد

الثقافة

احتفاءً بيوم الكاتب الإماراتي.. تنظيم مهرجان شعري افتراضي 4 يونيو

محمد إبراهيم طه: الكتابة الروائية ستختلف بعد أزمة كورونا

«الثقافة بين إيديك».. نبيل حداد يقرأ فصلًا من «بهجة السرد»

رحيل عميد بائعي الكتب المستعملة بسور الأزبكية