الهند تبدأ فى تحديد مناطق الخطر الكبيرة لاستمرار إغلاقها

قال مسؤولون إن الولايات في الهند بدأت تحديد المناطق التي يتزايد فيها الخطر، والتي يجب استمرار إجراءات العزل العام فيها في الوقت الذي يستعد فيه باقي البلاد لإعادة الفتح في يونيو على الرغم من الارتفاع القياسي في عدد حالات الإصابة بمرض" كوفيد-19".ومددت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي العزل العام حتى 30 يونيو فيما تسمى مناطق الاحتواء التي يجب أن تظل مغلقة نظرا لاستمرار تسجيل عدد كبير من حالات الإصابة بالفيروس فيها.ولكن سيتم السماح للمطاعم والمراكز التجارية والمباني الدينية باستئناف نشاطها في المناطق الأخرى من الثامن من يونيو مع تخفيف الهند أطول إجراءات عزل عام في العالم للحد من انتشار الجائحة.وسجلت الهند 182 ألف حالة إصابة مؤكدة بكورونا، إضافة إلى 5164 حالة وفاة.وطلب مودي من المواطنين أن يظلوا حذرين.وقال في كلمة نقلتها الإذاعة: "الحرب ضد فيروس كورونا شرسة ولا يمكننا التخلي عن حذرنا".ووصل عدد حالات الإصابة اليومية إلى مستوى قياسي خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية وذلك بعد شهرين من تطبيق الحكومة الاتحادية عزلًا عامًا صارمًا لمنع انتشار الجائحة في بلد يزيد عدد سكانه عن 1.3 مليار نسمة.