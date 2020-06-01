موريتانيا تسجل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، عن تسجيل ٤٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).وقال الدكتور سيدي ولد الزحاف مدير عام الصحة العمومية الموريتانية -في تصريح بثته الإذاعة الموريتانية - إن إجمالي الإصابات المؤكدة في بلاده منذ أول ظهور للفيروس في مارس الماضي بلغ ٥٣٩ شخصًا، وتعافي ٢٧ شخصا، وتوفي ٢٣ شخصًا.وأضاف أن، ٤٨٠ شخصًا يواصلون علاجهم في المستشفيات الموريتانية.يشار إلى أن، فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.