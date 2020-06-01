عبدالمنعم نوح ينفى دعوته للتظاهر ضد نقيب المحامين

نفى المحامى عبد المنعم نوح، رئيس الاتحاد العام لمحامين ومحاميات مصر، المشهر رسميا في الشهر العقاري، والذي يعمل تحت مظلة النقابة العامة، الدعوة إلى مظاهرات في شارع رمسيس أمام النقابة ضد النقيب العام الحالي.وقال "نوح"، في بيان له، "إذا أردنا الاعتراض سيكون داخل بيتنا الكبير بنقابة المحامين، ونفكر فى الاعتصام السلمى داخل نقابتنا لإجبار الفقيه على تشكيل هيئة المكتب لكى تقوم نقابة المحامين بدورها فى مساعدة الزملاء".وأضاف "نوح" أنه "بالنسبة للتظاهرات لم ندعوا لذلك، ولكن قمنا بتأسيس جبهة تمرد المحامين لمراقبة عميلة القيد لحاملى الدبلومات الفنية، واعتراضا على الأداء المتراخى للمجلس الحالى بسبب تقاعسهم عن خدمة المحامين وأعضاء ومسئولى الاتحاد العام، حيث طالبوا النقيب الحالي المنتخب بواجباته اللازمة لمساعدة الزملاء طبقًا للوائح والمنوط بدور الفقيه تجاه المحامين في أزمة كورونا ورفض النقيب ذلك، على عكس ما فعلت باقي النقابات المهنية الأخرى مثل نقابة الأطباء".وتابع: "وسبق أيضًا للاتحاد العام أن قدم مذكرة رسمية بطلبات المحامين المشتغليين، وكيفية مساعدتهم فى محنتهم الأقتصادية الراهنة بخصوص وباء كورونا، ولكن الفقيه رفض استلام المذكرة من قبل النقيب الحالى ومنها تقديم القرض الحسن للزملاء".واستكمل: "عندما أعلنت عن استمرار أعمال ونشاط الاتحاد العام لمحامين ومحاميات مصر، من أجل خدمة الزملاء، وله مقر معلوم بوسط البلد ويعمل تحت مظلة النقابة العامة للمحامين، فوجئت بالنقيب الحالى رجائى عطية يخرج علينا فى بث مباشر ليلًا ويلبس ترنج وتفوة ضدى بألفاظ غير لائقة غير مسبوقة فى تاريخ وعراقة نقابة المحامين، منها غطيني وصوتي أصل الريس قاعد في الدرة، متحدثا عن وجود نقابة موازية على عكس أهداف الاتحاد الخدمى للزملاء".ونوه: "تقدمت ببلاغ رسمي في نيابة أمن الدولة، ضد النقيب الحالي بصفته المسئول عن إدارة شئون نقابة المحامين، بشأن واقعة قيد المحامى هشام الكومي الهارب خارج البلاد، رغم كونه قيادي إخواني يتبع الجماعة الإرهابية المحظورة وصادر بشأنه حكم بالإعدام".