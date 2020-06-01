والدة شهيد البرث تروى بطولاته: «طلب الشهادة 3 مرات»

وجهت والدة البطل الشهيد على على السيد الذي استشهد في موقعة البرث خلال عام 2017، رسالة لكل أم، قائلة: "كل أم متخافش على ولدها وتضحي بدمها ولحمها من أجل الأرض اللي احنا عايشين عليها".وأضافت والدة الشهيد خلال لقاء مع مراسل برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد": "ابني نال الشهادة بعد ما طلبها 3 مرات، وأنا وهبت ابني لمصر وشعب مصر وأرضها، جنازته كانت فرح مشفتش جنازة زيها".وأردفت: "أنا أم الشهيد اللي قال على جثتي حد من الإرهابين يأخدوا حد من زمايلي، الإرهابيين كانوا عايزين ياخدوا المنسي وهو ضحى عشان محدش ياخد جثة أي حد".واستطردت: "على ابني كان أخ لأحمد المنسي منذ أن دخل الصاعقة ووجد البطل منسي على على طيب فقربه منه".واستكملت حديثها عن نجلها بطل كمين البرث، على عمره ما قال لحد غير حاضر عمره ما قال لا، والقائد منسي كان بيحبه فوق ما تتصور.