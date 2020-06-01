ترامب: العالم يضحك على ما يجرى بالولايات المتحدة

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، حكام الولايات الأمريكية إلى التحلي بالصرامة والقوة مع من أسماهم بـ"الفوضويين"، مطالبا إياهم باستدعاء الحرس الوطني الآن لوقف أعمال الشغب، والتي اندلعت ضمن احتجاجات خرجت في معظم الولايات الأمريكية احتجاجا على مقتل جورج فلويد على يد أفراد الشرطة في جريمة وصفت بالعنصرية.وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن أعمال الشغب هذه ليست ما تريده أمريكا، مطالبا حكام الولايات بسرعة التصرف لأن "العالم يراقب ويضحك على ما يجري بالولايات المتحدة".ودعا الرئيس الأمريكي إلى ضرورة إصدار أحكام بالسجن لمدد طويلة على المخربين، مطالبا الحرس الوطني بفرض النظام والقانون في ولاية فيلادلفيا فورًا ومنع أعمال الشغب.يذكر أن العديد من الولايات أعلنت فرض حالة الطوارئ واستدعاء الحرس الوطني، آخرهم ولاية فيرجينيا، على خلفية التوتر الذي تشهده الولايات المتحدة بسبب مقتل جورج فلويد.وأعلن الرئيس ترامب، في وقت سابق اليوم، عن أنه سيصنف حركة "أنتيفا" منظمة إرهابية، على خليفة دورها في الاحتجاجات الحالية التي تشهدها الولايات المتحدة بسبب مقتل جورج فلويد.وكان وزير العدل الأمريكي وليام بار، اتهم أمس، من أسماهم بالمحرضين والمندسين بقيادة الاحتجاجات المناهضة للشرطة بعد مقتل جورج فلويد في ولاية مينيسوتا.وقال وزير العدل الأمريكي إن مجموعات من المتعصبين والمحرضين المندسين وسط الاحتجاجات ضد الشرطة يستغلون الوضع لمواصلة تنفيذ أجندات تنشر العنف.