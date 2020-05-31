وزيرة الصناعة: نصدر الكمامات القماش إلى فرنسا

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن بعض مصانع الملابس كانت تصنع الكمامات القماش، وتصدرها إلى فرنسا، قبل الاتفاق على تصنيعها لتوزيعها محليا.ولفتت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أنها حصلت من وزارة الصحة، على المواصفات الطبية للكمامة القماش، وتم إرسالها إلى هيئة المواصفات والجودة واعتمدتها.وأضافت: "الكمامة القماش مجرد نسيج قطني بصبغات آمنة، أي مصنع سيلتزم بالمواصفات مرحب به، وسيتم الترخيص له لإنتاجها"، لافتة إلى أنه سيتم طرح 8 ملايين كمامة مصنوعة من القماش، خلال أسبوع، كما أنه من المستهدف إنتاج 30 مليونا منها شهريا للسوق المحلي.وأوضحت الوزيرة أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة جاهزا لتمويل المصانع الصغيرة لإنتاج الكمامات، وسيتم توفيرها في وسائل المواصلات وجميع الأماكن الحكومية التي يتردد عليها المواطنين.من ناحية أخرى، أوضحت أن حجم الصادرات زادت بنسبة 2%، وأغلبها من الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية، معظمها للدول العربية ودول الاتحاد الأوربي، بينما انخفضت الواردات 24%.