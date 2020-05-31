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محمد العسيري

توك شو

وزير التعليم: كمامات مجانية لطلاب الثانوية

الأحد 31/مايو/2020 - 11:39 م
طارق شوقي
طارق شوقي
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم إصدار فيديو لتوضيح الإجراءات المتخذة من أجل إتمام امتحانات الثانوية العامة.

وكشف وزير التعليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الدولة ستعطي كمامات للطلبة أمام اللجان، والبالغ عددها 5 آلاف لجنة، مع أدوات تعقيم، وسيتم تمرير الطلبة على كواشف الحرارة، وبينهم مسافات ويدخلوا بهدوء، ثم مشرف آخر يتأكد من ارتدائهم الكمامة قبل دخول اللجنة.

وأكد وزير التعليم أن تأجيل الامتحانات بللا تحديد موعد، وبدون هدف سيسبب مشكلة، لأن تأجيل الدفعة، سيؤدي إلى وجود دفعتين مرة واحدة في الجامعة، المزدحمة بالفعل.

وأردف: "لكل ولي أمر مطلق الحرية إن ابنه يدخل الامتحان العام القادم، كمحاولة أولى، لكن هذا العام فرصة لأن المنهج اقل بكثير من أي سنة، واللجان أأمن من أي مكان آخر قد يتواجد فيه ابنك".

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