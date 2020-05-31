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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سيد صادق عن أنباء مرضه وفقره: «مستور ولم أشتكِ»

الأحد 31/مايو/2020 - 11:19 م
الفنان سيد صادق
الفنان سيد صادق
أحلام عبدالرحمن
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نفى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الأخبار المتداولة عن الفنان سيد صادق أنه لا يجد مصدرًا للرزق، مؤكدا أنه يحيا حياة كريمة ومستورة وخيره على الناس جميعًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن ابن "صادق" المؤلف لؤي السيد أحد علامات الشباب المؤلفين، منوهًا بأنهم قد يكونون مقصرين في السؤال عن الفنان.

من جانبه استنكر الفنان سيد صادق، في مداخلة هاتفية لنفس البرنامج، الأخبار المتداولة حول مرضه وعدم إيجاده لمصدر رزق، متابعًا: "عايش مبسوط ومستور ولم أشتكِ لأحد".

وأشار إلى أن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن الموسيقية، من أعز أصدقائه، مستطردًا: "بصحتي وبمشي على رجلي، ومش مادد إيدي لحد، لماذا تؤذون أولادي وأحفادي بما تكتبون على المواقع؟".

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