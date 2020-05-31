روجينا تتبرأ من مشاهد منسوبة لها لإهانة الشعب الكويتي

تبرأت الفنانة روجينا من التصريحات التي نسبت إليها حول إهانة الشعب الكويتي بسبب فيديوهات من مسلسل «البرنس» الذي عرض خلال السباق الرمضاني الماضي.وقالت روجينا في بيان نشر لها عبر صفحتها بـ«تويتر»: «لست مسئولة عن استغلال مقاطع من مسلسل البرنس منسوبة لي ضد شعب الكويت».وأضافت: «أنا احترم الكويت شعبًا وحكومة وتربطني العديد من الصدقات المحترمة بالكويت».مسلسل «البرنس» بطولة محمد رمضان وروجينا وسلوى عثمان وأحمد زاهر وعدد كبير من النجوم وحقق المسلسل نسبة مشاهدة كبيرة خلال عرضه.