الكويت: تمديد الإقامات والتأشيرات المنتهية حتى 31 أغسطس

أعلن مدير عام العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، العميد توحيد الكندري، عن تمديد الإقامات وتأشيرات الزيارة المنتهية لمدة ثلاثة أشهر؛ نظرا لوقف معظم دول العالم الطيران التجاري، لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وقال الكندري، في تصريح لتليفزيون الكويت مساء اليوم الأحد، إنه بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتي، أنس الصالح، سيتم تمديد جميع الإقامات وتأشيرات الزيارة التي انتهت اليوم الموافق 31 مايو الجاري وحتى 31 أغسطس القادم.وأوضح أن تجديد الإقامات والتأشيرات سيتم تلقائيا من قبل وزارة الداخلية الكويتية، دون حاجة صاحب الإقامة أو التأشيرة المنتهية للتقدم لأي جهة.جدير بالذكر أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتي، كان قد أصدر قرارًا نهاية أبريل الماضي، بتمديد جميع الإقامات وتأشيرات الزيارة المنتهية حتى 31 مايو الجاري، نظرا لوقف معظم دول العالم للطيران التجاري لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.