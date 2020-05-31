حسام علي: «القاهرة كابول» يناقش قضية شائكة.. وندرس عودة تصويره

كشف المخرج حسام علي، أن مسلسل "القاهرة كابول" خرج من سباق رمضان الماضي بسبب ضيق وقت التصوير بالإضافة إلى انتشار فيروس كورونا في العالم، حيث كان من المقرر أن يتم تصوير جزء كبير من مشاهد المسلسل خارج مصر.وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنهم يدرسون حاليًا عودة تصوير المسلسل في الديكور الرئيسي بأحد الأستوديوهات للانتهاء من باقي أحداث المسلسل الخاصة بمصر للتفرغ للمشاهد الخارجية، متابعًا: "ندعو الله أن تنتهي أزمة الفيروس للسفر لاستكمال التصوير بالخارج".وأكد أن فريق العمل انتهى من تصوير ٤٠% من أحداث المسلسل قبل رمضان، معبرًا عن سعادته الشديدة بالتعاون مع أبطال المسلسل الذي وصفهم بالموهوبين، وهم طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب ونبيل الحلفاوي وحنان مطاوع، مؤكدًا أن المسلسل قصته تناقش قضية هامة وشائكة.