«الوزراء»: 85% نسبة إشغال مستشفيات العزل بالمرحلة الأولى

قال المستشار نادر سعد، متحدث مجلس الوزراء، إن المرحلة الثانية في مواجهة كورونا تتضمن 320 مستشفى لعلاج إصابات كورونا، ونسبة الإشغال فيها خلال 10 أيام وصلت لـ17%.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم" المُذاع عبر فضائية "ON"، أن عدد المستشفيات في المرحلة الأولى بلغ 20 مستشفى للعزل واستقبال إصابات كورونا، وذلك مع بداية انتشار الفيروس منذ 3 أشهر ماضية، ونسبة الإشغال فيها وصلت لـ85%.وتابع: "على ما يبدو أن نسبة الإشغال في الـ320 مستشفى ستكون سريعة إذا استمرت الزيادات بهذا الشكل، ولكننا جاهزون بخطة لزيادة عدد المستشفيات التابعة للتعليم العالي للمساهمة في العلاج، بجانب زيادة حصة أسرة كورونا داخل الـ320 مستشفى، بجانب إمكانيات القوات المسلحة الكبيرة التي لم تتدخل حتى الآن، وهذا الأمر مدروس وجاهز تمامًا في أي لحظة، بجانب المستشفيات الميدانية".