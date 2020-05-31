رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضحيتان للطائرات الورقية.. مصرع طفلين صعقًا بالكهرباء في البحيرة

الأحد 31/مايو/2020 - 10:28 م
مصرع طفلين
مصرع طفلين
البحيرة معوض هويدى
طباعة
لقي طفلان مصرعهما صعقًا بالكهرباء، اليوم الأحد، أثناء اللهو بطيارة ورق مسكت بأحد أعمدة الإنارة وأثناء محاولة الحصول على الطيارة صُعقا بالتيار الكهربائي بقرية أبونار التابعة لدائرة مركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور من الأهالى بقرية أبونار التابعة لدائرة المركز يفيد بمصرع طفلين صعقًا بالكهرباء.

وانتقل المقدم أحمد الشرقاوي، رئيس مباحث مركز شرطة دمنهور، وبالفحص تبين وفاة "محمد أيمن عبداللطيف أبونار"، ١١ سنة، و"ياسر جابر عبدالقادر حزيمة"، ١١ سنة، قرية ناصر صعقًا بالكهرباء أثناء اللهو بطيارة ورقية، حيث أمسكت الطيارة في عمود إنارة وأثناء تسليكها توفيا صعقا بالكهرباء بقرية أبونار التابعة لقرية دنشال مركز دمنهور، وتم نقلهم لمستشفي دمنهور التعليمى تحت تصرف النيابة العامة.

موضوعات متعلقة

أسعار الدولار اليوم الأحد 31 - 5 - 2020

«بشرة خير».. فتح أبواب المسجد النبوى لاستقبال المصلين فى صلاة الفجر (صور)

إصابة مذيعة اكسترانيوز آية عبدالرحمن بكورونا

مصر تتعرض لمنخفض جوي يبدأ غدًا (فيديو)

الصور

image description

المواطنون ملتزمون بالكمامات في المناطق الريفية

image description

التزام المواطنين بالكمامات يظهر بوضوح فى الشوارع والمواصلات

image description

المواطنون ملتزمون بارتداء الكمامة في المترو (صور)

image description

جنازة الفنان الراحل حسن حسني

image description

التزام المواطنين بارتداء الكمامة في القطارات

الأكثر قراءة

«الوزراء»: إعادة فتح المقاهي والمطاعم اقتربت بشدة

مواعيد جديدة لحظر التجوال بداية من اليوم

رئيس الوزراء يُصدر قرارًا بتعديل مواعيد حظر التجوال

«النقل» تعلن تعديل مواعيد مترو الأنفاق لتناسب قرار حظر التجوال

إنفوجراف

image description

«الصحة» توضح أفضل طريقة لتطهير الكمامة القماش

image description

فى اليوم العالمى للامتناع عن التدخين.. أرقام تهمك (إنفوجراف)

image description

كيفية تحميل واستخدام «تطبيق صحة مصر» (انفوجراف)

image description

5 إصابات بفيروس كورونا بين نواب البرلمان (إنفوجراف)

أيام زمان

قصة الخطابات المجهولة بين رئيس فرنسا «ميتران» ونجيب محفوظ

محمود المليجي.. طالب صباحًا نشال ظهرًا والأستاذ رآه في القيود ولم يضمنه

فايزة أحمد.. شيخ ضرير علمها العزف وغنت تحت تهديد بالقتل

«العائلة».. المسلسل الوحيد الذي تابعه مفتي الجمهورية الأسبق في رمضان

نجم الساعة

محمود المليجي.. طالب صباحًا نشال ظهرًا والأستاذ رآه في القيود ولم يضمنه

الصحة

«البق» يمنح البشرية أملًا في تطوير لقاح كورونا

دراسة تكشف فائدة القهوة فى معالجة اضطرابات الهضم

الكنديون يعانون من تدهور صحتهم العقلية بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي

تحالف «كورونا» و«التبغ» يدمر صحة الإنسان

منوعات

«بيت جميل أونلاين» يقدم ورش عمل مجانية في الحرف والفنون التراثية

الأرجنتين تدرس دعم شركة الطيران الحكومية بـ 880 مليون دولار

مالطا تقرر إعادة فتح مطارها أول يوليو

تأجيل العمل في خط سكة حديد يربط سنغافورة بماليزيا حتى نهاية العام

مقالات الرأي
ماجد حبته
أحزاب الإرهابيين وشوارعهم
عمرو خالد
«رب اشرح لى صدرى».. دعاء كل من ضاقت به نفسه
د. منى حلمى
زمن ارتداء الأقنعة.. والكمامات والنوم فى زجاجات المطهرات
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
المزيد

الثقافة

احتفاءً بيوم الكاتب الإماراتي.. تنظيم مهرجان شعري افتراضي 4 يونيو

«الثقافة بين إيديك».. نبيل حداد يقرأ فصلًا من «بهجة السرد»

رحيل عميد بائعي الكتب المستعملة بسور الأزبكية

«النزيل رقم 1».. رواية لمعاناة الجيش الأبيض في مواجهة كورونا