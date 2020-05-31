ضحيتان للطائرات الورقية.. مصرع طفلين صعقًا بالكهرباء في البحيرة

لقي طفلان مصرعهما صعقًا بالكهرباء، اليوم الأحد، أثناء اللهو بطيارة ورق مسكت بأحد أعمدة الإنارة وأثناء محاولة الحصول على الطيارة صُعقا بالتيار الكهربائي بقرية أبونار التابعة لدائرة مركز دمنهور بمحافظة البحيرة.وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور من الأهالى بقرية أبونار التابعة لدائرة المركز يفيد بمصرع طفلين صعقًا بالكهرباء.وانتقل المقدم أحمد الشرقاوي، رئيس مباحث مركز شرطة دمنهور، وبالفحص تبين وفاة "محمد أيمن عبداللطيف أبونار"، ١١ سنة، و"ياسر جابر عبدالقادر حزيمة"، ١١ سنة، قرية ناصر صعقًا بالكهرباء أثناء اللهو بطيارة ورقية، حيث أمسكت الطيارة في عمود إنارة وأثناء تسليكها توفيا صعقا بالكهرباء بقرية أبونار التابعة لقرية دنشال مركز دمنهور، وتم نقلهم لمستشفي دمنهور التعليمى تحت تصرف النيابة العامة.