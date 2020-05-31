القمص أشعياء يوضح خط سير رحلة العائلة المقدسة في مصر

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، غدًا الاثنين، الأول من يونيو، بذكرى دخول العائلة المُقدسة إلى أرض مصر.قال القمص اشعياء عبدالسيد، في كتابه "طقس الأعياد السيدية الكبرى والصغرى"، إن خط سير رحلة العائلة المقدسة في مصر بدأت من بيت لحم إلى الفرما التابعة للعريش ومنها إلى بسطة بالقرب من الزقازيق ومنها إلى المحمة مسطرد ثم إلى بلبيس ومنها إلى منية جناح التي يقرب بسمنود ثم إلى البرلس.وأضاف أنه بعد البرلس انطلق إلى بلاد السباخ وهي سخا الحالية التابعة لكفر الشيخ وهناك وضع يده على حجر فسمى هذا المكان بينى ايسوس أي كعب يسوع ويدعى الآن دير المغطس، ثم إلى وادي النطرون ثم إلى عين شمس.. المطرية حيث الشجرة المباركة، ثم قصدوا فسطاط مصر مصر القديمة حيث اختبأوا في مغارة هي بكنيسة أبي سرجة الآن.وتابع أنه بعد ذلك توجهوا إلى الصعيد وعلى الشاطئ بارك الله الصخرة العالية وهى الآن معروفة باسم سيدة الكف بجبل الطير - شرق سمالوط حاليًا، ومن هناك مضوا إلى الاشمونين ثم استأنفوا المسير من الجبل الشرقي إلى الغرب حيث وصلوا إلى جبل قسقام المعروف الآن بدير السيدة العذراء المحرق حيث أقاموا هناك ستة أشهر.