تركيا: 839 إصابة جديدة بكورونا و25 وفاة

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم، تسجيل 839 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و25 حالة وفاة، وذلك خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأشارت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) - إلى أن إجمالي عدد المتوفين جراء فيروس كورونا بلغ 4540، فيما بلغ إجمالي الإصابات 163 ألفا و965 حالة.