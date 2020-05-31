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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

شرح قصة هروب العائلة المقدسة لأرض مصر «أون لاين»

الأحد 31/مايو/2020 - 10:03 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
جرجس صفوت
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، غدًا الاثنين، الأول من يونيو، بذكرى دخول العائلة المُقدسة إلى أرض مصر.

وقال أمين أيوب، مسؤول وأمين خدمة المرحلة الاعدادية، إنهم سيحتفلون بالذكرى، الجمعة المقبل، من خلال خدمتهم التي يطلقونها عبر غرفتهم النقاشية مع المخدومين عبر تطبيق زوم، مساء يوم الجمعة بشكل أسبوعي منذ أن أعلن المجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني، إغلاق الكنائس استجابة لجهود لدولة لردع انتشار جائحة كورونا والمعروف باسم "الفيروس التاجي".

فيما أوضحت روجينا مؤنس، المدربة بخدمة وسائل الإيضاح، أنها وفريق عمل الخدمة سيقومون بعمل وسيلة إيضاح، ليستخدمونها أثناء شرح درس هروب العائلة المقدسة لأرض مصر، لفصل "ني أنجيلوس" وهي كلمة قبطية تعني ملائكة، وهو مصطلح يطلق على الأطفال الصغار، لافتة إلى أن وسيلة الإيضاح بها الأهرامات ونهر النيل وكذلك برج القاهرة والعائلة المقدسة المتكونة من السيد المسيح ومريم العذراء ويوسف النجار.

وقال سليمان عطية، الخادم بالمرحلة الثانوية، إنهم يستغلون عيد دخول السيد المسيح لأرض مصر، ليشرحون للمخدومين مدى أهمية حب الوطن، وأن مصر باركها الله منذ نبؤات العهد القديم، والتي قال فيها مبارك شعب مصر ومن مصر دعوت ابني.

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